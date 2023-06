Allerta meteo senza tregua: sulle Marche ancora temporali per il terzo giorno di fila. A Fano un grosso pino cade sul canale sopra una barca

ANCONA - Allerta meteo, di nuovo. Il meteo di questa primavera non vuole saperne di volegere al bello e anzi colleziona nuove situazioni di allarme quando ancora non si è finito di tirare le somme delle ondate di maltempo precedenti. Le Marche si trovano, per il terzo giorno consecutivo, a fare i conti con un allerta meteo per l'arrivo di temporali, quando ancora è provvisorio il bilancio dei danni causati ieri, soprattutto a Fano e nel Maceratese.

La Protezione civile regionale, ha infatti emanato un nuovo allerta meteo, giallo, per l'arrivo di temporali su tutto il terriotrio delle Marche. È valido per tutte le 24 ore di domani, mercoledì 7 giugno: in pratica l'allerta raggiunge le 72 ore consecutive. Più nello specificio, le previsioni parlano di precipitazioni "a carattere sparso durante le ore pomeridiane; più diffuse a sud e sulla fascia appenninica; possibilità di locali temporali".

Fin che la barca va... in via Pisacane

Fano, grosso pino cade su una barca

A Fano sono state circa 40 richieste di aiuto, per l'emergenza maltempo, pervenute al Centro Operativo Comunale della Protezione Civile nel Comune di Fano. Oggi i Vigili del fuoco sono intervenuti al porto canale per un grosso pino caduto su un'imbarcazione ormeggiata (nessun ferito, vedi la foto tratta dal gruppo social La Fano che ci piace e non ci piace).