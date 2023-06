Smottamenti, frane e allagamenti anche nel Fermano: due strade chiuse ad Amandola

AMANDOLA - Le intense piogge cadute nelle ultime ore in varie zone delle Marche, tra cui l'Anconetano, il Fanese e il Maceratese, hanno causato «danni enormi» anche ad Amandola, in provincia di Fermo. Gravissimi danni, fa sapere il sindaco Adolfo Marinangeli, «alla viabilità comunale e alle infrastrutture di servizio» ma anche «fossi straripati e aziende agricole in difficoltà. Smottamenti e frane anche lungo le strade statali che portano ad Amandola».

Ora nella zona ha smesso di piovere. È stato comunque «immediato ad Amandola l'intervento dei mezzi per riaprire e mettere in sicurezza e strade». A seguito delle forti piogge, il primo cittadino ha disposto per motivi di sicurezza «la chiusura per ora di due strade comunali: Friano e Caccianebbia».