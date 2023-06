OSIMO - E’ stata un’ora da brividi ieri ad Osimo per il nubifragio che si è abbattuto verso le 18 soprattutto in centro e nella zona nord. La città ha temuto di rivivere il dramma dell’alluvione del 2006 a Osimo Stazione, che invece ieri è stata colpita in maniera più lieve e solo lungo via Sbrozzola, dove il fango ha invaso la carreggiata e un albero è caduto in strada, richiedendo l’intervento della protezione civile. Smottamenti e frane in alcune strade che collegano la città a Santo Stefano, come via Acquaviva e via Rosciano.

La paura

E’ qui che un’automobilista è rimasta intrappolata nel fango. Sul posto la Croce Rossa che è a sua volta è rimasta bloccata dalla frana. Provvidenziale l’intervento dei pompieri e del marito della donna, che con il proprio trattore ha liberato la carreggiata e l’ha riportata a casa in stato di choc. Allagamenti al piano terra della scuola elementare Marta Russo e nel tunnel che collega il Maxiparcheggio al Tiramisù, con la Osimo Servizi che ha sospeso per mezz’ora l’impianto di risalita. Danni a Porta Vaccaro, nota come i Tre Archi, e via Costa del Borgo. Ai Tre Archi il nubifragio ha aperto una fessura di 8-10 cm nel manto stradale fra via Cappuccini e il belvedere di San Marco. I tecnici comunali hanno bloccato fino ad oggi il transito di auto sia sopra che sotto ai Tre Archi. Per raggiungere l’ospedale non si potrà passare in via Matteotti, ma si dovrà arrivare in piazza, prendere via Pompeiana e scendere contro mano verso la chiesa di San Marco svoltando a destra per via Leopardi. Chiusa anche la Costa del Borgo: saranno svolti sopralluoghi per appurare che non ci siano rischi di cedimento della strada. Qui è arrivato un fiume d’acqua che ha invaso via Montello. Ieri sera il sindaco Pugnaloni ha aperto il Coc per organizzare il monitoraggio notturno e i sopralluoghi odierni. A Offagna liberata dai rami via San Bernardino. Fiumi di fango sulla strada del Vallone. Allagamenti e smottamenti anche a Polverigi, Agugliano e Camerano.