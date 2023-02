Lavori in A14: prevista una chiusura notturna per l'uscita della stazione di Grottammare

GROTTAMMARE- Lavori in programma, anche per le Marche, sulla A14 Bologna-Taranto per consentire l' attività nell'ambito del piano di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione e per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

Il dettaglio

Nel dettaglio, dalle 22 alle 24 di giovedì 23 febbraio sarà chiusa la stazione di Grottammare - anche dalle 22 di mercoledì 22 fino alle 6 di giovedì 23 - in uscita per chi proviene da Pescara. Il consiglio è quello di uscire alla stazione di San Benedetto del Tronto.