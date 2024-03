ANCONA Non solo quest’inverno, anche nella nostra regione, sarà il più tiepido che mai si ricordi dal 1800 in avanti (con 2,7°C in più della media storica) ma ha già una gran fretta di passare il testimone alla primavera, come testimonia lo spettacolo già avviato da qualche giorno - in leggero anticipo sul cambio di stagione - della fioritura dei pescheti nei giardini e nelle vallate marchigiane. La natura avverte subito il cambiamento climatico, senza bisogno di leggere le temperature previste per oggi dall’ultimo bollettino del Servizio Agrometeo dell’agenzia regionale Amap (ex Assam) che annunciano dai 3 ai 5 gradi centigradi in più di temperatura massima rispetto alla media delle massime di marzo nel periodo storico 1999-2023.

Picchi di tepore

I picchi di tepore, in questa domenica segnata dal bel tempo in gran parte delle Marche, sono annunciati ad Ancona con 21° C (rispetto a una massima mediata di 16,2 nel trentennio) e Ascoli Piceno con 20 (16,4). Ma si prevedono sopra i valori medi stagionali anche le temperature massime previste per oggi a Fermo (17 contro una media di 16), Macerata (18 contro 15,8), Pesaro (18 contro 15,6) e Urbino (16 contro 12,5).

Merito di «una risalita importante dell'anticiclone africano in proiezione verso i cieli del Bel Paese», spiegava l’ultimo bollettino meteo emesso venerdì da Amap Regione Marche, annunciando valori termici in graduale recupero. «Andremo qualche grado sopra la media, circa 2°C o 3°C sopra le massime mediate sul periodo storico 1999-2023, valori non esagerati - spiega il meteorologo Amap Danilo Tognetti -. La crescita delle temperature sarà un po' limitata dalla persistenza dei venti settentrionali. Comunque, un primo assaggio di mitezza primaverile ci sarà specie nella giornata di domenica 17». Per oggi l’Amap prevede sulle Marche una domenica di cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata, con nubi sottili nel pomeriggio ma senza precipitazioni, mentre per domani (lunedì 18) c’è la possibilità di piogge nella serata e nottata in espansione dall’interno nelle province centro meridionali. Già da martedì il tempo sulla nostra regione dovrebbe ristabilirsi almeno fino a venerdì.

L’inverno record

Veniamo da un inverno (stagione che per i meteorologi inizia il primo dicembre e finisce con febbraio) da primato del caldo. Secondo i dati Amap per il sesto anno consecutivo il mese di febbraio nelle Marche è stato più caldo della norma. Questo del 2024, addirittura ha fatto segnare il nuovo primato per la temperatura media mensile, con un valore di 9,4°C, ben 3,4 in più della media del trentennio storico di riferimento 1991-2020. Tutto l’inverno è stato di gran lunga il più tiepido nella serie degli inverni a partire dal 1961, da quando sono iniziate le statistiche riferite nel monitoraggio dell’Amap. La temperatura stagionale media è stata di 8,5°C, +2,7° sulla media del trentennio e di oltre un grado superiore rispetto a quella del precedente record, che risaliva all’inverno 1989- 1990.

Lorenzo Sconocchini

