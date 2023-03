ANCONA - Negli ultimi quattro anni quasi 133mila marchigiani hanno cambiato comune italiano di residenza (circa un quarto spostandosi in altre regioni) e altri 20mila hanno deciso di trasferirsi all’estero stabilmente. Più di un marchigiano su 10, tra il 2019 e il ‘22, gli anni segnati dalla pandemia, si sono spostati per andare a vivere e lavorare altrove.

APPROFONDIMENTI REPORT ISTAT L’inverno demografico che spopola le Marche: -5% di nascite nel 2022. In 10 anni perso l'equivalente dei residenti di Fabriano e Jesi

Ma nonostante questo flusso in partenza, di nostri corregionali che se ne vanno, le Marche restano più terra d’immigrazione che di fuga, con saldi positivi sia nel movimento migratorio interno (da e verso altri comuni italiani) che in quello estero. Dati che emergono dal report Migrazioni 2021 diffuso dall’Istat, aggiornato con le ultime statistiche sull’andamento della popolazione nel 2022 elaborate di recente dall’Istituto nazionale di statistica.

Le classi d’età



L’analisi più approfondita, sia per classi d’età che in base alla nazionalità di chi si sposta, riguarda appunto il 2021, anno nel quale 36.747 cittadini delle Marche hanno cambiato residenza, iscrivendosi all’anagrafe altrove. Quasi 32mila sono rimasti in Italia (solo 8.600 spostandosi però in altre regioni, gli altri con un turn over entro i confini regionali), mentre 4.750 sono emigrati all’estero, molti di meno comunque di quanti non ne siano arrivati da altri Paesi, quasi 9.500 nel 2021.

Una quota rilevante di chi si è trasferito oltre i confini nazionali (1.970) riguarda cittadini stranieri che dopo un periodo trascorso nella nostra regione hanno deciso di tentare fortuna in altri Paesi. Emigrano soprattutto i giovani: il 45% dei marchigiani espatriati nel 2021, esattamente 4.117, hanno un’età tra 18 e 39 anni, percentuale che sfiora il 50% considerando solo gli emigrati di nazionalità italiana. Una fuga di cervelli che viene evidenziata, nel report dell’Istat, anche dai saldi relativi ai laureati di età tra 25 e 34 anni. In dieci anni, tra il 2012 e il 2021, le Marche hanno accumulato un -4.127, equamente distribuito tra saldo interno con altri comuni e saldo estero.



Regione per regione



La distribuzione degli espatri per regione di provenienza evidenziata dal report Istat è eterogenea: i tassi di emigratorietà più elevati si hanno in Trentino-Alto Adige e in Valle d’Aosta, favoriti dalla posizione geografica di confine(rispettivamente 2,7‰ e 2,5‰), mentre le Marche sono nel gruppo di regioni con tassi leggermente superiori al 2‰, insieme a Lombardia, Veneto, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia. A livello provinciale, i tassi più elevati di emigratorietà degli italiani si rilevano a Bolzano (3,6‰), Mantova (2,9‰), Trieste (2,7‰) Vicenza, Macerata, Imperia e Como (tutte 2,6‰).



Quanto agli interscambi di residenti con altre regioni, le Marche nel 2021 hanno avuto un saldo complessivo positivo di 1.181, con bilanci in perdita soprattutto con le regioni del Nord Est (-332 in tutto, -188 solo con l’Emilia Romagna) e in attivo con Centro (+258) Sud (+1.044) e Isole (+213). L’interscambio più proficuo per le Marche è stato quello con la Campania (con un +463).



La situazione dei flussi di residenti con l’estero è migliorata però nel 2022, come illustrano i dati complessivi (ancora non scorporati per classi d’età e destinazioni) resi noti dall’Istat tre giorni fa. Nelle Marche sono aumentati i nuovi iscritti all’Anagrafe dall’estero (saliti in un anno da 9.482 a 10.483 ), mentre i cancellati per l’estero sono scesi da 4.740 a 4.241, con un saldo positivo salito oltre quota 6.200. Ancora in attivo anche il saldo migratorio interno tra iscritti e cancellati con altri comuni, anche se nell’ultimo anno è sceso da +1.181 a + 1.113. Molti se ne vanno dalle Marche, ma sono ancora di più quelli che arrivano, con un saldo totale di +7.400.