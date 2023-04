​Monaco, Parigi e Santo Domingo: la Croce Gialla di Ancona esce dai confini con il vino Silvestroni

ANCONA- La Croce Gialla di Ancona sbarca a Monaco di Baviera, a Parigi e perfino a Santo Domingo. Uno sbarco ovviamente non con i mezzi dell’associazione ma con il logo impresso su delle bottiglie di vino dell’azienda vinicola Silvestroni di Camerata Picena. Iniziativa questa che è stata varata tempo addietro con la stessa azienda vinicola che aveva previsto una parte dell’incasso proprio a favore della Croce Gialla di Ancona.

L'iniziativa

Il vino in questione arrivato anche a Santo Domingo dove ha riscosso un notevole successo è una Passerina 50 S prodotto proprio dall’azienda vinicola Silvestroni. A distanza di tempo quanto raccolto dalla vendita di queste bottiglie è stato consegnato alla Croce Gialla di Ancona. Consegna che è avvenuta nei locali dell’associazione in via Ragusa ad Ancona dove Francesco Patrignani responsabile commerciale della Silvestroni ha consegnato ad Alberto Caporalini presidente della Croce Gialla un assegno di 1000 Euro. Una cerimonia semplice che ha visto la presenza anche di numerosi volontari. Iniziativa che verrà replicata prossimamente con la casa vinicola Silvestroni che ha legato il proprio nome a quello della Croce Gialla. Soldi quelli donati che saranno utilizzati per acquistare un macchinario per la respirazione che verrà utilizzato sui mezzi che effettuano il servizio del 118.