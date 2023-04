Ubriaco anche stavolta, il ragazzo somalo crea scompiglio davanti alla mensa di Padre Guido

ANCONA - Era già stato necessario per lui un intervento l'altra sera in piazza del Papa quando aveva creato più di un problema. Stavolta sempre lui - il ragazzo somalo di 28 anni - ancora ubriaco ha creato scompiglio intorno alle 11,30 di questa mattina davanti alla mensa di Padre Guido. Inutili tutti i tentativi per provare a contenere le sue urla e le sue sccoribande, sul posto i carabinieri che a fatica sono riusciti a farlo salire sull'ambulanza della Croce Gialla che poi lo ha portato all'ospedale di Torrette.