Ragazzo in forte stato di agitazione suona i campanelli delle case e chiede da mangiare

ANCONA - Intervento della Croce Gialla nella tarda serata di ieri in via Montebello dove un ragazzo straniero di 23 anni ha cominciato a suonare i campanelli di un palazzo chiedendo da mangiare: qualcuno ha lanciato o consegnato qualcosa, altri - preoccupati - hanno invece chiesto l'intervento delle forze dell'ordine con una volante della Questura che insieme ad una ambulanza si sono portate sul posto, hanno tranquillizzato il giovane in forte stato di agitazione per poi portarlo per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette.