Chiara Ferragni irrompe sul voto: «Con Fdi nelle Marche impossibile abortire. È tempo di agire»

ANCONA - Ieri Giorgia Meloni, ad Ancona, e Matteo Salvini, a Pesaro, hanno ufficilamente aperto la campagna elettorale nelle Marche in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Ma improvvisamente anche Chiara Ferragni è entrata (a gamba tesa) nell campagna con un post contro il centrodestra marchigiano (e non solo).

Lo ha fatto con il suo strumento abituale, una storia di Instagram. L'immagine raffigura una sala opetaoria vuota e la didscalia recita: "FdI ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche, che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni. Ora è tempo di agire e far sì che queste cose non accadano".

Morani e Losacco: «Grazie Chiara»

«Grazie a Chiara Ferragni si accende un faro sulle Marche governate da Fdi. Sono due anni che portiamo avanti questa battaglia da sole nell'indifferenza dei più». Lo scrive su Twitter Alessia Morani, deputata del Pd, rilanciando il post della influencer. «Le Marche sono il laboratorio della destra in Italia ed oggi la situazione è questa», conclude Morani, che invita la Ferragni nella regione.

"In una regione - dichiara in una nota il deputato dem e Commissario regionale del Pd, Alberto Losacco - con un altissimo numero di medici obiettori, la Giunta regionale ha scelto di non recepire le direttive nazionali del 2020 sulla pillola abortiva, dicendo che qui nascono pochi bambini e che la natalità viene prima del diritto di scelta delle donne. Questa regione, che la Meloni indica come modello per il Paese, sono un laboratorio dei diritti negati, proprio come il Texas, come l'Ungheria di Orban. Chiara Ferragni ha ragione da vendere: è questo il tempo di agire per evitare che tutto questo accada all'intero Paese».