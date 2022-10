Acquaroli presenta i tre nuovi assessori regionali: «Già al lavoro, grande sintonia»

ANCONA - Si è svolta questa mattina a Palazzo Raffaello, sede della giunta della Regione Marche, la presentazione ufficiale dei nuovi assessori Andrea Antonini, Chiara Biondi e Goffredo Brandoni che hanno preso il posto rispettivamente di Mirco Carloni, Giorgia Latini e Guido Castelli eletti in Parlamento alle elezioni del 25 settembre scorso.

“Sono molto fiducioso – ha esordito il presidente Francesco Acquaroli - . I nuovi assessori appena insediati, grazie alla loro esperienza amministrativa consolidata, hanno già dimostrato una approfondita conoscenza dei principali dossier collegati alle loro deleghe e abbiamo cominciato il lavoro in grande sintonia e continuità. Per quanto riguarda invece gli ex assessori che oggi siedono in Parlamento, si tratta di persone che fino a qualche giorno fa erano a questo tavolo e sono sicuro che adesso avremo la possibilità di collaborare e che saranno degli ottimi interlocutori su problemi e priorità delle Marche che conoscono molto bene e che hanno a cuore”.

A seguire l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini a cui è stata affidata la vicepresidenza della Regione al posto di Carloni, ha ringrazio i colleghi per la fiducia, poi hanno preso la parola i neo assessori.

“Per questo mio nuovo incarico in Giunta ha esordito l’assessore alle Attività produttive e all’Agricoltura Andrea Antonini - porto come bagaglio l’esperienza amministrativa che ho maturato al Comune e poi alla Provincia di Ascoli Piceno, oltre che i due anni da consigliere regionale durante i quali ho ricoperto il ruolo di presidente della Commissione Ambiente. La mia capacità di relazione con i colleghi sarà utile per portare avanti il necessario lavoro di squadra in giunta. Avrò molte deleghe. Le priorità partono dal cercare di dare un supporto importante al tessuto produttivo marchigiano che si trova in grande difficoltà sia a causa della pandemia, di una crisi di sistema e a causa di calamità naturali”.



“Vengo dal territorio – ha proseguito l’assessore alla Cultura e all’Istruzione- e sono abituata a confrontarmi sempre con tutti coloro che mi sottopongono richieste specifiche. Sono molto attenta e dedita all'ascolto. Ho già preso visione dei dossier più importanti che la mia collega Giorgia Latini mi ha lasciato. Tra i principali obiettivi c’è la candidatura Unesco dei teatri delle Marche, il sostegno alle attività culturali e alle produzioni cinematografiche. Riguardo allo Sport abbiamo, in attuazione del Piano, ben 13 interventi differenziati che vanno dal sostegno delle attività sportive delle aree del sisma, alla realizzazione di eventi strategici, dalla promozione dell’attività sportiva per tutti (dagli studenti agli anziani) alla riqualificazione dell’impiantistica sportiva”.“Ricevo deleghe pesanti e impegnative – ha sottolineato l’assessore al Bilancio e al Personale–. Nel 2008 presi le redini del Comune di Falconara sull’orlo del dissesto con 90 milioni di debiti e insieme ad una ottima squadra riuscimmo a risanarlo. Oggi mi trovo a gestire un bilancio da 5 miliardi. Siamo in un altro ordine di cifre, ma ho trovato uno staff preparato e molto più numeroso con cui ho già iniziato a collaborare assiduamente. Abbiamo molto da lavorare per far quadrare i conti perché le risorse non sono poi tante considerando i costi della sanità, i tanti bisogni legati alle problematiche già elencate dai colleghi a partire da sisma, pandemia, caro energia e alluvione e soprattutto in un contesto di finanza pubblica che si è aggravato e riduce i trasferimenti dallo Stato ai Comuni e alle Regioni”.