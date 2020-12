San Marino autorizza il cenone di Capodanno fino all'1 di notte: come reagiranno le Marche?

SAN MARINO - Le polemiche saranno inevitabili, le reazioni saranno forti. Già, perchè a San Marino il cenone di Capodanno sarà possibile fino all'1 di notte. Il Governo sammarinese varerà un decreto con il quale prolunga l'orario di apertura dei locali e dei ristoranti per il 31 dicembre. Lo ha anticipato il segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta, intervistato da Luca Salvatori per la trasmissione Viceversa di Rtv San Marino. «Purtroppo non ci sono delle misure che scientificamente garantiscono una diminuzione dei contagi - ha detto nell'occasione Ciavatta - molto del dibattito attorno alle misure è usato appositamente per fare polemica, spesso e volentieri lo vediamo in Italia, di matrice politica».

