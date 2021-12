Capodanno, sì al ritrovo a casa o al ristorante ma sono vietati i balli. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla serata più attesa

ANCONA - E' la sera più attesa dell'anno. E' la serie di auguri, specialità casalinghe (o dei ristorante), la notte delle ore piccole e di tante altre tradizioni. Ma come 365 giorni fa - sempre causa Covid - non è possibile fare tutto. Vediamo allora le cose possibili e quelle non possibili.

Nonostante l’aumento dei contagi anche nelle Marche, stasera si può ancora andare al ristorante per il tradizionale cenone di San Silvestro?

Sì. Chi ha deciso di festeggiare l’arrivo del nuovo anno in un ristorante potrà farlo ma deve essere in possesso del Super Green pass, la certificazione rilasciata ai vaccinati e a chi è guarito dal virus. Non c’è alcuna limitazione per il numero delle persone sedute al tavolo, ma quando ci si alza è obbligatorio indossare la mascherina. È obbligatorio il distanziamento e i locali dovranno prevedere la consultazione online dei menù.

Molti locali avevano organizzato anche una serata con musica e balli. È ancora possibile?

No. Con il decreto festività il governo ha chiuso le discoteche fino al 31 gennaio 2022 e di conseguenza ha vietato le serate danzanti nei locali dove si svolgono i veglioni. Ci potrà essere musica, ma solo da intrattenimento.

È possibile andare a festeggiare l’arrivo del nuovo anno in piazza?

Per scongiurare gli assembramenti il governo ha deciso di mettere uno stop ad eventi, feste e concerti che implichino assembramenti anche in spazi all’aperto. Quindi niente brindisi a mezzanotte nelle piazze della città: si potrà comunque passeggiare.



Si possono organizzare le cene tra familiari ed amici?

Sì. Non ci sono obblighi per le abitazioni private, a differenza dello scorso anno quando le limitazioni imponevano un numero ristretto di commensali. Nonostante questa massima libertà il ministro della Salute Roberto Speranza ha raccomandato l’utilizzo della mascherina soprattutto in presenza di anziani e persone con fragilità, mentre gli esperti consigliano un tampone a tutti gli ospiti per scongiurare la presenza di persone positive ma asintomatiche.

Come va utilizzata la mascherina?

La mascherina è obbligatoria all’interno e all’esterno a prescindere dai colori delle regioni. Fino al 31 marzo 2022 (fine dello stato di emergenza) le mascherine Ffp2 sono obbligatorie nei cinema, teatri, sale da concerto e musei. Ffp2 anche su tutti mezzi di trasporto pubblici come treni, aerei, navi, pullman, metro, tram e autobus.



Quali sono le regole per festeggiare il Capodanno in una struttura ricettiva?

Per soggiornare nelle strutture ricettive è necessario il Green pass base, che consente anche di consumare al bar o al ristorante della struttura esclusivamente se è aperta solo agli ospiti dell’albergo. Se invece il ristorante è aperto al pubblico, ci vuole il Super green pass: in questo caso, quindi, i clienti che soggiornano nell’albergo, se non hanno il Super green pass non possono consumare i pasti nel ristorante dell’hotel.

Si può organizzare un viaggio in Italia e all’estero?

Sì. Per chi ha in programma una vacanza all’estero è necessario sapere quali sono le regole anti-Covid previste per l’ingresso nel Paese di destinazione: una guida utile può essere il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina. In Italia ci si può spostare senza limitazioni in zona bianca e gialla. Le cose cambiano in zona arancione, dove possono varcare i confini comunali solo le persone in possesso di Green pass base: per gli altri movimenti limitati nell’area cittadina, fuori solo per motivi di necessità, lavoro e salute.

