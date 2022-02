Covid, più di 3mila nuovi positivi ma continua il calo dell'incidenza: in una settimana 30% di casi in meno/ Il trend

ANCONA - Le Marche in zona arancione guardano con attenzione i dati della quarta ondata Covid, confidando che continui il trend in calo e che presto possano essere revocate le uteriori restirizioni, seppur limitate a chi non è in regola con il super Green pass. Oggi, martedì 8 febbraio, è tornato a salire il numero dei nuovi positivi, ma va sottolineato come i dati di ieri fossero riferiti al giorno festivo con meno test analizzati. Oggi il Gores ha segnanalto 3.152 infetti (ieri erano 1.022), con un tasso di positività del 38,4% (dal 37,5%) sugli 8.219 tamponi analizzati (ieri erano stati 2.722). Continua la discesa dell'incidenza, che oggi si attesta a 1.513,58 casi settimanali ogni 100mila abitanti (1.714,39). Una settimana fa era a 2.213, con una regressione del 30% in 7 giorni: la flessione dura da 13 giorni consecutivi.

I contagi per provincia

È sempre Ancona la provincia delle Marche più colpita dai contagi con 876 casi, seguita da Macerata (715), Pesaro e Urbino (553), Ascoli Piceno (473) e Fermo (425). Resta alto (110) il numero dei contagiati provenienti da fuori regione.

Quasi mille contagi tra gli under 18

Sono quasi mille (911) i contagiati tra gli under 18 nelle Marche, a dimostrazione che il virus circola ancora parecchio tra i più giovani. E tra loro la parte del leone continunano a farla i bambini delle scuole elementari con 317 casi. Restano comunque quelle "solite" le fasce maggiormente colpite dall'infezione: 837 casi tra 25 e 44 anni e 731 positivi tra i 45-59enni.

IL TREND DEI CONTAGI

Ultimo aggiornamento: 09:57

