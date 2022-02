Prima l'intervento chirurgico e poi il Covid: tutta San Costanzo a fianco di Susanna

SAN COSTANZO - Tutta San Costanzo è con Susanna Luzi. La 47enne è ricoverata da due mesi in chirurgia al Sant’Orsola. La figlia Samantha sta vivendo minuto per minuto il percorso di guarigione che si spera possa completarsi il prima possibile. Susan è stata operata a causa di una colite ulcerosa che ha costretto i medici a sostituire completamente l’intestino per poter sperare poi di ricostruirlo successivamente una volta completata la fase di riassorbimento dell’infezione.

Domani sarà sottoposta a Tac e Samantha si augura che il ritorno a casa possa essere sempre più vicino. La madre è stata anche contagiata dal covid ed è tornata negativa da pochi giorni. «Ha preso la variante omicron e si è curata con le nuove pillole antivirali – spiega Samantha – E’ da due mesi che siamo qui, io ormai vivo insieme a lei anche se in pratica non posso vederla da vicino perché i sanitari preferiscono in questo momento non farci visitare noi direttamente i pazienti che tengono in ospedale. La situazione è veramente difficile, adesso speriamo e preghiamo affinché tutto possa procedere bene nel senso che mamma possa guarire dall’infezione e tornare a casa. Ma non poterla vedere mi fa stare male».

Pregato e tifano per Susanna, il marito Mirco e gli altri sei zii della famiglia Rosati così come il fratello Zoran Luzi, allenatore di calcio che si è affermato come tecnico in Umbria molto preparato e conosciuto nei campionati dilettanti di alto livello. Samantha ha ricevuto decine e decine di messaggi di incoraggiamento ed è questo un modo per sentire emotivamente la vicinanza della sua cittadina dalla quale non ha più fatto ritorno dal 13 dicembre mettendosi temporaneamente in aspettativa dal lavoro.

L’auspicio

«So che è dura stare lì da sola ed affrontare tutte le difficoltà e complicanze di questo intervento, ma stai tranquilla perché si risolverà tutto – hanno scritto a Samantha e Susan - E tu sei fortissima e una volta che sarà passata questa burrasca tornerai a casa e ritornerai a fare una vita bellissima. Tieni duro ti vogliamo un mondo di bene».

