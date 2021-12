Covid, sono 682 i nuovi contagi. Marche verso la zona gialla. Preoccupante aumento nei bambini 0-2 e 5-10 anni. Province, ecco dove il virus corre di più

ANCONA - Le Marche si avvicinano alla zona gialla di lunedì con un'altra giornata di numeri preoccupanti sul fronte della pandemia da Covid. Sono infatti 682 i nuovi infettati su 3.985 tamponi, la percentuale di positività è del 17,1% e il tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti è di 267,28. Un dato è preoccupante più di altri: il numero dei nuovi contagi Covid tra i più piccoli. Oggi sono 7 i positivi al virus tra 0 e 2 anni, 49 quelli nella fascia 6-10 per cui da ieri è iniziata la vaccinazione.

Il contagio nelle cinque province delle Marche, quasi la metà dei casi in quella di Ancona

E' la provincia di Ancona quella che continua a incrementare il numero dei positivi a Sars-Cov-2 nelle Marche. I nuovi casi comunicati oggi dalla Regione sono 320. A seguire, nell'ordine, le province di Macerata con 117 nuovi contagi, Pesaro Urbino con 80, Fermo con 79 e Ascoli Piceno con 64. Sono 22 i nuovi positivi al virus di fuori regione.

I 682 nuovi positivi al virus divisi per fasce di età

Come anticipato aumentano i positivi al Covid tra i piccolissimo. Da 0 a 2 anni oggi sono 7, raddoppiano tra 3 e 5 anni, addirittura salgono a 49 nella fascia 6-10 anni. nella fascia 11-13 28, tra 14-18enni risalgono a 46. Complessivamente sono 144 dei 682 nuovi infettati nelle Marche. Restano le fasce 25-44 e 45-59, quelle in cui comunque il virus trova maggiori "porte" aperte perché di più sono i no-vax, a far registrare il numero più consistente di contagi: rispettivamente 194 e 174 nuuovi casi.

IL TREND DEI RICOVERI

