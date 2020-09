Coronavirus, altri 24 nuovi positivi nelle Marche: resta forte l'allarme nel Piceno / Il contagio nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, calano anche se in maniera piuttosto lenta i nuovi positivi segnalati oggi, domenica 27 settembre, nelle Marche. Dopo i 33 di venerdì, infatti, Gores ne ha segnalati ieri 26 e 24 questa mattina. Resta alto l'allarme nel Piceno, che ha fatto registrara 15 dei 24 nuovi positivi.

Riepilogando nelle ultime 24 ore sono stati testati 1599 tamponi: 921 nel percorso nuove diagnosi e 678 nel percorso guariti. I positivi sono 24 nel percorso nuove diagnosi: 15 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Pesaro Urbino, 1 in provincia di Fermo e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 6 contatti stretti di casi positivi, 4 casi in ambito domestico, 7 soggetti sintomatici, 3 casi rilevati dallo screening in ambito scolastico, 1 caso riscontrato dallo screening realizzato in ambito lavorativo e 3 casi in fase di verifica.

