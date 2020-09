Coronavirus nel mondo, oltre 32 milioni i casi. I morti sono 993 mila

Coronavirus nel mondo. Continua a crescere a livello globale il numero di contagi e il numero delle vittime della pandemia. Nel mondo ci sono oltre 32,751 milioni di casi positivi al Covid 19 e il numero dei morti si attesta a 993.019. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.

È negli Stati Uniti che si registra sempre il maggior numero di contagi con 7.078.089. Seguono l'India con 5.903.932, il Brasile 4.717.991 e la Russia con 1.138.509. Per quanto riguarda le vittime, il numero maggiore di morti si registra negli Usa con 204.490. Seguono il Brasile con 141.406 e l'India con 93.379.

L'India ha registrato ben 88.600 nuovi casi accertati di coronavirus nelle ultime 24 ore, durante le quali sono morti 1.124 persone, secondo il bollettino ufficiale del governo di New Delhi. L'India è il terzo Paese al mondo per morti da Covid-19 dopo Stati Uniti e Brasile e ha finora avuto un totale di 94.503 vittime, mentre è il secondo Paese al mondo dopo gli Usa per numero di contagi totali dall'inizio della pandemia, sfiorando nelle ultime 24 ore i sei milioni (5.992.532).

Ultimo aggiornamento: 09:45

