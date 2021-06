Artigiani, calo di fatturato ma c'è un settore in rialzo. Ecco reparto per reparto il conto (molto salato) del Covid

ANCONA - Si riparte insieme. Associazioni di categoria, istituti di credito, banche e Regione intorno a un tavolo per individuare le strategie e i nuovi modelli produttivi da mettere in campo dopo diciotto mesi di crisi pandemica. L’occasione è stata la presentazione di TrendMarche, il rapporto semestrale sull’artigianato e le piccole imprese marchigiane, realizzato da Confartigianato e Cna, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e con le università Politecnica delle Marche e Carlo Bo di Urbino.

«Dobbiamo avere la forza di riorganizzarci, mettere a sistema conoscenze ed opportunità, in un territorio di eccellenze, restituire una visione al territorio, dobbiamo creare - ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli - un sistema integrato, un circolo virtuoso, una reale condivisione. E’ una sfida impegnativa che ci deve vedere tutti uniti».



«Stiamo attraversando un momento storico senza precedenti: per la pandemia, le trasformazioni che questa ha accelerato e l’occasione unica rappresentata dal Pnrr e dai fondi del Next Generation Eu. TrendMarche, vuole fornire al sistema economico regionale una visione strategica e una conseguente capacità attuativa cui dare continuità nel tempo - ha spiegato Cristina Balbo, direttrice regionale Emilia - Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo, aprendo il seminario -. Ora è fondamentale sostenere la ripresa della fiducia e degli investimenti delle nostre imprese, in primis in innovazione, ricerca, digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Ed occorre passare da un sistema forte per l’iniziativa di singoli imprenditori ad un ecosistema di energie, risorse e competenze integrate per rendere le Marche competitive e aperte a cogliere e interpretare le opportunità del cambiamento. Intesa Sanpaolo, prima banca in regione, è presente con tutta la suo solidità e il suo know how per sostenere i percorsi di sviluppo e rilancio delle Pmi marchigiane e del sistema Marche».

Il rapporto TrendMarche è stato illustrato da Ilario Favaretto dell’Università degli studi Carlo Bo di Urbino, dal rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori e da Giovanni Foresti economista della direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo.



Sono intervenuti anche i presidenti di Cna Marche Gino Sabatini e di Confartigianato Marche Giuseppe Mazzarella. È stato l’artigianato di servizio, secondo TrendMarche, a pagare il conto più salato della crisi pandemica, con una diminuzione del fatturato del 17,8% rispetto al 15,4% del manifatturiero e all’11,4% delle costruzioni. Il crollo dei ricavi si è avuto in particolare nell’abbigliamento (-28,8%), nella metallurgia (-37,7%), nel turismo (-27,1 %) e nei servizi alla persona (-31,1%). In controtendenza la fabbricazione di computer e prodotti elettronici (+33,9 per cento). Crollo pure degli investimenti che per le imprese marchigiane sono diminuiti del 63% rispetto al 2019.



A fare sperare per il futuro, è la crescita dell’indice di fiducia delle imprese manifatturiere, che tra maggio 2020 e maggio 2021 passa da 70,1 a 104,2. Più basso l’indice di fiducia delle imprese dei servizi, che risale da 40,4 a 98,1. Se le imprese in attività, reagiscono e ripartono, di fronte al lockdown e alle chiusure causate dalla pandemia, i marchigiani esitano ad avviare nuove attività. Tra marzo 2020 e aprile 2021, la nostra regione è ultima in Italia per la costituzione di nuove imprese, con una flessione del 20,7% rispetto ad una media nazionale del 15,4 per cento.



In termini assoluti, nei dodici mesi della crisi pandemica, ci sono state 2.164 iscrizioni in meno ai registri della Camera di commercio delle Marche. Associazioni di rappresentanza, Regione, Università, Istituti di credito insieme per far ripartire il sistema Marche. Il Rapporto TrendMarche è solo il primo passo nella realizzazione di un progetto per le Marche del futuro, con al centro gli artigiani e le piccole imprese.

