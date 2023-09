Scossa di terremoto spaventa la costa delle Marche: magnitudo 4.1. Paura in scuole ed ospedali

ANCONA - Una scossa di terremoto è stata sentita distintamente nella costa delle Marche ed in particolare ad Ancona. Segnalazioni arrivano dalle scuole e dalle strutture sanitarie, dove, soprattutto ai piani superiori, la scossa ha creato un certo allarme. Ad Ancona evacuata la scuola Maggini. L'epicentro della scossa avvenuta alle 10.38 è pochi chilometri al largo delle province di Pesaro e Urbino ed Ancona, teatro di uno sciame sismico negli ultimi mesi, con una Magnitudo stimata in un primo momento a 4.4 e poi fissata a 4.1. Al momento, per fortuna, non sono stati segnalati danni a persone o cose. Si è trattato di una scossa superficiale: l'ipocentro è stato infatti localizzato a 2 km di profondità. La scossa è stata distintamente sentita a Fano e Senigallia, ma anche nelle vicine Umbria e Romagna.

Mezzogiorno, squillano i cellulari: è il test Alert-it ma non tutti lo sanno e qualcuno si preoccupa. Ecco come funziona e come compilare il questionario

Lo sciame sismico

Si tratta dell'ultima scossa di una scia sismica, con epicentro davanti alla costa anconetana e pesarese, seguita ai due episodi sismici molto forti, di Magnitudo 5.5 e 5.2, verificatisi alle 7.07 e 7.08 del 9 novembre 2022 e che causarono ingenti danni e circa 500 sfollati tra l'Anconetano e il Pesarese.

L'8 settembre scorso alle 16.36 si era registrata un'altra scossa di magnitudo 3.7, sempre con medesimo epicentro in mare, percepita distintamente ad Ancona; anche questa non aveva causato danni o altri disagi.