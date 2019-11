Altri tre viadotti sotto sequestro. Farsa autostrada A14: l'esodo natalizio sarà un inferno

ANCONA Se non fosse che ne va della sicurezza di migliaia di automobilisti ormai è quasi una barzelletta. Il Gip di Avellino Fabrizio Ciccone, con una ordinanza dello scorso 12 novembre, ha sequestrato altri nove viadotti autostradali. Non solo sulla A14 e A16 già interessate dai provvedimenti emanati a maggio, giugno e lo scorso settembre ma questa volta arriva anche sulla A1, l’autostrada del sole. Si allarga infatti l’inchiesta sulla conformità dei guardrail scaturita dalla tragedia del viadotto Acqualonga: i tecnici, consulenti e dirigenti di Autostrade indagati passano da cinque a otto. Per le Marche che speravano nel dissequestro dei cinque viadotti limitati al traffico è una nuova mazzata.

Dei nuovi sequestri tre interessano viadotti della A14: si trovano in Abruzzo e sono abbastanza conosciuti Colonnella, Fonte dei Preti e quello del Vomano. Il nodo è è sempre lo stesso: i guardrail non a norma. L’identica lacuna che aveva già fatto scattare lo stesso provvedimento per altri dieci viadotti, cinque dei quali nel tratto fermano-piceno dell’A14. Il rischio di mandare il tilt l’esodo natalizio è altissimo, come pesanti possono essere gli effetti collaterali ambientali. Code e gas di scarico non perdonano.

