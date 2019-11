Lotta alle infezioni in ospedale, nelle Marche arriva il robot intelligente

ANCONA - E’ sbarcato in Italia ed è arrivato in questi giorni ad Ancona un robot a guida autonoma capace di ridurre drasticamente le infezioni negli ospedali, distruggendo i batteri, anche i più resistenti, ed impedendone la riproduzione. La rivoluzionaria macchina, in grado di garantire una percentuale di disinfezione del 99,99% attraverso l’emissione di luce UV –C e di interagire con il personale addetto utilizzando indicazioni vocali, verrà presentata nelle varie aziende sanitarie delle Marche e delle regioni limitrofe, fortemente interessate a toccare con mano gli straordinari risultati validati scientificamente.

