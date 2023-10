ANCONA Teniamoci al riparo dal vento, che oggi soffierà forte fino al tardo pomeriggio, e poi prepariamoci a portar dietro l’ombrello per eventuali uscite del ponte di Ognissanti, perché potrebbe piovere nell’entroterra, anche se non sono previsti fenomeni intensi e gran parte della ragione resterà al riparo. Dopo la perturbazione che ieri ha portato intenso maltempo nel centro nord, dalla quale le Marche per fortuna sono rimaste al riparo, oggi ne arriverà un’altra accompagnata da venti anche molto forti, tanto che la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta arancione (rischio di criticità moderata) per vento su tutto il territorio, per l’intero arco delle 24 ore.

APPROFONDIMENTI PERICOLO MALTEMPO Allerta meteo domani in cinque regioni: dove e in quali c'è il rischio maggiore, il bollettino METEO Messico, forti piogge e venti ad Acapulco per l'uragano Otis



Rovesci e temporali

Nelle prime ore della giornata, sono previsti rovesci o temporali sparsi più insistenti nelle zone interne e sporadici sulla fascia costiera, senza fenomeni rilevanti e con esaurimento già dalla mattinata. «Da fine mattinata e per il pomeriggio - annunciava ieri il messaggio di allertamento della Protezione civile delle Marche - è previsto un aumento dell’intensità del vento, di provenienza sud occidentale con raffiche fino a tempesta nelle zone alto collinari e montane, burrasca forte nelle zone collinari e burrasca nelle zone basso collinari e costiere». dalla serata però è prevista un’attenuazione del vento.

Si tratta della seconda allerta arancione per il vento, dopo quella di venerdì scorso, quando la burrasca di garbino (classificata fino a tempesta nelle zone montane) aveva provocato la caduta di rami e alberi in strada, con 210 interventi dei vigili del fuoco, anche per coppi e infissi pericolanti e tettoie divelte.

Passata la burrasca, che tempo ci aspetta per il ponte festivo? L’ultimo bollettino di Amap annuncia per mercoledì 1 novembre (Ognissanti) precipitazioni isolate o al più sparse nel tardo pomeriggio-sera sul settore appenninico delle province meridionali, con temperature in evidente calo.

Anche per giovedì 2 novembre non sono escluse brevi e isolate piogge lungo la dorsale appenninica nella prima parte della giornata, mentre venerdì è prevista un’ondata notturna-mattutina di piogge anche intense specie nella fascia interna, che saranno sparse nelle ore centrali-pomeridiane lungo il settore appenninico.