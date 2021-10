Strage di alberi, strade chiuse e fiumi sotto osservazione: Marche nella morsa del maltempo. E resta l'allerta arancione: ecco dove

ANCONA - L'annunciato maltempo è arrivato sulle Marche, flagellate dalle prime ore della notte scorsa da forti raffiche di vento e pioggia, tanta pioggia. E da un temperatura impensabile fino a qualche giorno fa, con la gente ancora in spiaggia. Uno scenario ampiamente prennunciato che aveva anche spinto molti sindaci della provincia di Ancona, capoluogo compreso, a chiudere oggi tutte le scuole. Fin dalla notte scorsa i vigili del fuoco della regione sono stati impegnati in centinaia di interevnti. Alberi abbattuti dal vento, allagamenti, strade chiuse: il bilancio, con vento e pioggia che continuano, non può che essere parziale. Sotto osservazione anche molti corsi d'acqua, gonfiati dalle precipitazioni.

APPROFONDIMENTI LA DECISIONE Allerta meteo, scuole chiuse ad Ancona, Falconara, Osimo, Jesi e... LE PREVISIONI L'allerta meteo diventa arancione: temporali, vento, freddo e...

GUARDA LE PREVISIONI

E, purtroppo, non è ancora finita. La protezione civile regionale ha infatti emanato un nuovo allerta meteo, dopo quello arancione emesso ieri. E sarà di nuovo arancione, almeno per i settori 5-6, ossia la provincia di Ascoli Piceno, quella di Fermo e parte di quella di Macerata. Il nuovo allerta è valido per 24 ore a partire dalla mezzanotte tra oggi, giovendì 7 ottobre e domani, e annuncia temporali e rischi di dissesto idrogeologico. L'allerta è giallo per tutta la regione, ma più grave, appunto arancione, per il sud della regione fino alle 14 di domani. Annunciate piogge che potranno raggiungere i 50 mm. "Giovedì tempo instabile - confermano gli esperti di 3bmeteo.com -, a tratti perturbato su Adriatiche e regioni meridionali con piogge e rovesci più frequenti tra basse Marche, Abruzzo, Molise e alta Puglia; possibili nubifragi tra Abruzzo e Molise".

© RIPRODUZIONE RISERVATA