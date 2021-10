SAN BENEDETTO - Il maltempo non spaventa questa coppia di naturisti, probabilmente straniera, che approfitta della spiaggia deserta per un giro senza veli. La fotografia è stata scattata sulla spiaggia "Dei funai", un tratto di arenile in territorio di San Benedetto ma proprio al confine con Grottammare. Nudi e spensierati, mentre in città la pioggia creava disagi con sottopassi e strade allagate.

Ultimo aggiornamento: 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA