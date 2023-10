Vento forte nelle Marche: già dalla mattinata i primi disagi (con intervento dei Vigili del fuoco) in tre province

ANCONA- Primi disagi, nella mattinata di oggi (31 ottobre) a causa del vento forte nelle province di Fermo, Ascoli e Macerata, che hanno causato la caduta di diversi rami e alberi in strada con annessi interventi dei Vigili del Fuoco.

LEGGI ANCHE: Marche, un’altra burrasca in arrivo ma poi il ponte è al riparo: oggi una nuova allerta arancione

L'allerta arancione

Per tutta la giornata di oggi la Protezione civile delle Marche aveva diramato ieri un'allerta meteo arancione per vento forte fino alla mezzanotte.

In particolare nel pomeriggio, da bollettino, è previsto un «aumento dell'intensità del vento, di provenienza sud occidentale con raffiche fino a tempesta nelle zone alto collinari e montane, burrasca forte nelle zone collinari e burrasca nelle zone basso collinari e costiere».

Fabriano, chiusura dei parchi pubblici per tutta la giornata di oggi

A Fabriano, dove è stato aperto il Centro operativo comunale (Coc), con una ordinanza è scattata la temporanea chiusura dei parchi pubblici cittadini per trutta la giornata di oggi 31 ottobre. «Un intervento preventivo e salvaguarda l'incolumità delle persone per la possibilità di caduta dei rami» si legge nell'ordinanza in vigore fino a cessato pericolo. Il Coc si invita la cittadinanza «a prestare massima attenzione in prossimità di alberi e strutture e a segnalarne l'eventuale stabilità precaria al numero di emergenza 112».