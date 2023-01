L'allerta meteo nelle Marche non finisce: neve, pioggia vento e rischio valanghe sugli Appennini. Ecco dove

Non finisce qui, anzi. La protezione civile delle Marche ha prolungato l'allerta meteo fino a domani, lunedì 23 gennaio, alle 14. Livelli di criticità diversi, la zona del Pesarese e la provincia di Ancona sono state classificate a rischio arancione per neve, pioggia, vento e mareggiate.

Allerta meteo prolungata fino a domani, lunedì 23, alle 14

Un po' come sta accadendo oggi, domenica 22, soprattutto in provincia di Pesaro Urbino, dove un forte vento di bora sta sferzando la costa mentre la pioggia cade incessantemente e invece nell'entroterra la neve ha imbiancato i paesi creando molte difficoltà anche a causa del ghiaccio. E proprio il ghiaccio potrebbe essere la causa dell'incidente che è avvenuto a Cagli, dove ha perso la vita un giovane camionista di 22.

Richio valanghe sui Sibillini

Allerta arancione quindi nelle due province, gialla nel Maceratese, in provincia di Fermo e di Ascoli per pioggia e neve. Ma un'allerta gialla è stata emessa anche per il rischio valanghe sugli Appennini e in particolare sui Monti Sibillini.