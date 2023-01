Neve, pioggia e vento fortissimo nel Pesarese: il maltempo picchia duro. Interventi no stop dei vigili del fuoco

PESARO - Pioggia, vento fortissimo, neve e disagi. Nel Pesarese l'ondata di maltempo sta picchiando duro, senza contare la scossa di terremoto che questa mattina ha svegliato tutti nel Fanese: una scossa di magnitudo 3.0 con epicentro a 2 km da Saltara. Intanto la costa è sferzata da una violenta mareggiata sotto una pioggia scrosciante: il Circolo canottieri al molo levante di Pesaro questa notte è stato chiuso in via precauzionale per le onde che hanno invaso la banchina, ma anche in altre zone della fascia costiera il mare è arrivato anche sulla strada.

La furia del mare devasta la costa da Pesaro a Fano spiagge cancellate

Vento, neve e pioggia: interventi no stop dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco inoltre stanno intervenendo no stop, sempre da questa notte, per rimuovere rami caduti in strada e mettere in sicurezza alberi pericolanti: una cinquantina fino ad ora gli interventi eseguiti ma ci sono altre 130 chiamate in attesa.

Disagi anche per la pioggia e per la neve che ha imbiancato l'entroterra. Il sindaco di Urbino ieri, sabato 21 gennaio, ha chiuso precauzionalmente le scuole ma la notte è scesa copiosa in nottata: per gli studenti universitari è una domenica da ricordare, con slittini improvvisati si sono cimentati in spericolate discese nelle vie del centro ducale.