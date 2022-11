​Lavoro e pari opportunità, dalle Marche la proposta del M5S: Irap dimezzata alle imprese che assumono donne

ANCONA- Una proposta di legge direttamente dalle Marche, ad opera del Movimento 5 Stelle, a favore di una sempre maggiore parità dei sessi nell'ambito lavorativo. E' quanto riassunto dalla capogruppo consiliare Marta Ruggeri.

I caratteri

La proposta di legge depositata in consiglio regionale vuole contribuire allo scardinamento del circolo vizioso. Si promuove la parità retributiva fra lavoratori e lavoratrici, insieme con il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità. Senza parità di genere non esisterebbe, si legge, sistema equo di cittadinanza e di convivenza, tanto meno può esserci reale sviluppo sociale ed economico. Il «testo è composto da 11 articoli e le sue premesse evidenziano la discrepanza esistente fra i dettati costituzionali e la loro applicazione pratica. Tra le novità più corpose che si vogliono proporre la proposta di un contributo regionale alle imprese virtuose, iscritto nello specifico registro, fino al 50% dell'Irap nel caso di nuove assunzioni riguardanti donne e un punteggio aggiuntivo nella valutazione di progetti per avvisi e bandi regionali.