PORTO SAN GIORGIO Coraggio. Impegno. Abnegazione. Sono le donne in divisa che ieri mattina erano al teatro comunale. Aeronautica, esercito, carabinieri, polizia, ma anche Croce Rossa e volontarie della Protezione civile. Tutte in prima linea per un appuntamento dedicato alle donne in divisa, per premiare quelle che in questi anni si sono distinte. L’evento, presentato da Daniela Gurini, è stato organizzato dalla Commissione Pari Opportunità e in particolare dalla consigliera Maria Lina Vitturini che ha voluto premiare le presenti con i manufatti realizzati da Andrea Rogante.

Le cifre

Ventuno le rappresentanti delle Pari Opportunità, 23 le donne premiate. Si parte dai saluti del sindaco Valerio Vesprini: «Grazie per aver scelto il nostro teatro per riconoscere le conquiste in tema di parità dei diritti delle donne». La Vitturini ha ringraziato tutte le forze militari presenti: «Abbiamo deciso di proporre una riflessione sulle donne in divisa con due date, quella del 4 novembre, giornata delle Forze Armate, e del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Sono moltissime le donne in divisa che lavorano al fianco dei cittadini in maniera silenziosa e premurosa.

Il premio è stato disegnato dalla scultrice Aurora Carassai che ha rappresentato una donna dalla criniera leonina, mettendo i capelli al centro dell’attualità. Le donne sono una risorsa e il loro ingresso nel mondo delle forze dell’ordine lo testimonia». Presenti gli alunni del Liceo artistico di Fermo e Porto San Giorgio ed i ragazzi della Nardi indirizzo musicale, c’è stato spazio anche per la musica della concertista Carla Sgoifo con un concerto di Chopin. Come ricordato dalla senatrice Elena Leonardi «gli studenti saranno gli uomini e le donne in divisa di domani». A

portare i saluti del presidente Francesco Acquaroli, il consigliere regionale Marco Marinangeli. Un momento dedicato alle donne che «testimoniano il loro valore - ha ricordato il viceprefetto vicario di Fermo Alessandra De Notaristefani di Vastogirar - e finalmente gli affidano grandi sfide. Ventuno sono le donne nella Commissione Regionale Pari Opportunità e ventuno erano le donne nella Costituente nel 1946 che lavorarono alla nostra Costituzione e alla normativa successiva per le Pari Opportunità, fino all’accesso agli uffici pubblici, dai quali prima erano escluse». Sul palco anche il questore, Rosa Romano.

La testimonianza

«Ogni giorno lavoriamo al fianco di uomini in divisa in perfetta sinergia per la sicurezza della collettività. L’ingresso in polizia per le donne è avvenuto nel 1947. Nel 1961 è stato istituito il corpo di polizia femminile. Solo nel 1981 le donne vengono assorbite all’interno della polizia con l’accesso anche ai vertici e nelle scorte, con rivolti tragici anche nelle stragi di mafia. Le mie donne lavorano in silenzio. Non dicono mai non è un lavoro per me. Sanno fare gioco di squadra e non affrontano mai il pericolo da sole. Diamo alle donne occasioni adeguate ed esse saranno in grado di fare di tutto».

Resta ancora molto lavoro da fare e per questo la Cpo è sempre al lavoro per organizzare presto altri convegni tematici. L’appuntamento, dopo la premiazione, si è concluso con la musica di Stefania Donzelli. Le donne premiate sono il capitano Francesca Romano Ruberto e il maresciallo Romina Baschenis dell’Arma dei Carabinieri di Ancona; la vicequestore Maria Raffaella Abbate e il commissario Tiziana Maccari della Questura di Fermo; il maresciallo sottoufficiale Noemi Citeroni e Caterina Mangifesta dell’Esercito; il primo aviere capo Elisa Ciaralli e l’altro primo aviere capo Chiara Diana impiegate presso l’Aviazione di Loreto; il sottotenente di vascello Samanta Petrocchi e il primo maresciallo Annalisa Cuccaro della Guardia costiera di Ancona; il capitano Francesca Campanaro e l’appuntato scelto Lucia Morico della Guardia di Finanza; le dirigenti di polizia Barbara Omenetti, Marta Bianco e Loredana Napoli della Polizia Penitenziaria; l’assistente capo Daniela Reina in servizio alla casa di reclusione di Fermo; il viceispettore Anna Maria Del Papa e il sovrintendente capo Pina Pazzaglia della polizia locale di Fermo; Federica Vallati e Antonietta Napoleoni della Croce Rossa di Fermo; Barbara Callarà e Maria Rosaria Caporale dell’Unpli; Marzia Ferri, ispettore della polizia locale di Porto San Giorgio.