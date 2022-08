Maltempo in arrivo nelle Marche, scatta l'allerta meteo

Pioggia in arrivo nelle Marche (soprattutto nelle zone interne): scatta l'allerta meteo. L'avviso di condizioni avverse è stato diramato questa mattina dalla Protezione Civile regionale ed è valido per tutta la giornata di domani, lunedì 8 agosto. Sono previsti temporali, sopratutto nelle zone interne della nostra regione. Non è escluso che fenomeni piovaschi possano verificarsi anche lungo la costa, in particolare nel tratto centro-nord.

Il bollettino

«L'approfondimento di una debole saccatura dall'Europa settentrionale determinerà sulla nostra regione il graduale aumento dell'instabilità atmosferica» si legge nel bollettino della Protezione Civile. Le temperature saranno stazionarie o in lieve diminuzione. Il mare sarà prevalentemente mosso al mattino, poco mosso al pomeriggio. Nuovo aumento del moto ondoso durante la notte.