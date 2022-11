La Lotteria degli scontrini (che premia spesso le Marche) diventa instantanea e automatica: ecco quando e come funzionerà

La lotteria degli scontrini, fino ad ora, ha spesso premiato le Marche e ancora una volta la provincia di Pesaro e Urbino. Il fortunato signore ha sbancato l'estrazione settimanale ottenendo in premio 25mila euro grazie ad uno scontrino della spesa (pagato con il bancomat) e, nei giorni scorsi, si è recato nella sede dell'Adm ad Ancona. L'accredito gli arriverà direttamente sul conto corrente nel giro di 90 giorni e, come ha raccontato il vincitore, la somma sarà utilissima per aiutare negli studi universitari i suoi due figli. Segnatevi questi due link www.lotteriadegliscontrini.gov.it e www.adm.gov.it/portale/ lotteria-degli- scontrini per capire come funziona la lotteria degli scontrini e consultare il calendario delle estrazioni.

Come funziona ora e come funzionerà dopo

La lotteria degli scontrini è considerata una misura utile per il contrasto all’evasione fiscale (è atteso a breve un rapporto sui risultati da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze) previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La Lotteria degli scontrini si trasformerà e diventerà istantanea nella seconda parte del 2023. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’Agenzia delle Entrate e Sogei Spa (partner tecnologico) sono al lavoro all’implementazione del sistema informatico. È in fase di elaborazione un sistema informatico che permetta a tutti i registratori di cassa già presenti in Italia di emettere un “QR-code”: questo, infatti, permette di partecipare alla lotteria all’atto dell’emissione dello scontrino fiscale, riducendo al minimo sia l'impatto sugli esercenti che la sicurezza per evitare pagamenti non dovuti. Attualmente ci sono 15 premi nazionali da 25mila euro estratti ogni settimana (ogni giovedì, per gli scontrini trasmessi e registrati dal lunedì alle 23.59 della domenica precedenti) e premi mensili (ogni secondo giovedì del mese per gli scontrini trasmessi e registrati entro le 23.59 dell'ultimo giorno del mese precedente)

Non servirà più presentare il codice

Il nuovo sistema permetterà a tutti gli scontrini di partecipare automaticamente alla lotteria. Non sarà più necessario dichiarare all'esercente la volontà di partecipare (oggi, ivece, bisogna mostrare il proprio codice lotteria). Il cliente dovrà poi verificare con un App di Stato (è già esistente: “Gioco Legale”) se lo scontrino è quello vincente. La vincita eventuale sarà comunicata al momento della verifica sulla App.