La fortuna bacia Pesaro: vinti 100mila euro alla lotteria degli scontrini

PESARO- Ancora una volta la fortuna premia le Marche alla Lotteria degli Scontrini. Protagonista stavolta la provincia di Pesaro che si è vista assegnare uno dei dieci premi nazionali di ben 100.000 euro che vengono estratti mensilmente e ha riguardato il codice lotteria abbinato ad uno scontrino di acquisto di generi alimentari.

La fortunata signora

La fortunata signora, che nei giorni scorsi si è recata nella sede regionale dell’Ufficio Monopoli Marche sede di Ancona per reclamare la vincita, ha dichiarato che era solita mostrare sempre il codice lotteria al momento del pagamento, ma negli ultimi periodi non lo aveva usato pensando, erroneamente, ad una sospensione della lotteria. «Devo ringraziare - ha ribadito - oltre alla sorte, anche la cassiera del negozio che frequento sempre che mi ha ricordato che era ancora in vigore». La signora ha dichiarato che utilizzerà la vincita per le spese familiari ed un aiuto per i figli. I funzionari incaricati hanno provveduto a identificare la vincitrice e ad attivare la procedura per l’accredito sul conto corrente, che avverrà entro novanta giorni dalla richiesta. La Direzione Centrale Giochi dell’Agenzia, competente per materia, perfezionata la procedura, autorizzerà l’ordinativo di pagamento per il riversamento della vincita.