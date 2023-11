Incidenti e lavori in A14: code e rallenamenti in due tratti delle Marche. Ecco dove

ANCONA Circolazione rallentata in A14, su due tratti marchigiani, nel pomeriggio di oggi (23 novembre) a causa di un incidente e di una serie di lavori.

Il dettaglio

Code si segnalano in uscita da Ancona Nord, provenendo da Bologna, a causa di un incidente al km213.5 in direzione Taranto. Il rilevamento di Autostrade per l'Italia risale alle 14.29. La situazione si è risolta nel girone di un'ora. Lavori, invece, nel tratto San Benedetto del Tronto-Pedaso dal km304 in direzione Ancona. Coda di 1km segnalata alle 15.11 dal sito di Autostrade.