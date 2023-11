Ancona, lite in negozio, colpisce il rivale con una bottigliata davanti alla casa automatica e fugge: preso

ANCONA - Lite in negozio, colpisce il rivale con una bottigliata davanti alla casa automatica: preso. I poliziotti sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri in un esercizio commerciale di via Giordano Bruno ad Ancona, dopo la segnalazione di una lite in atto tra due persone.

Giunti sul posto hanno ascoltato la testimonianza del vigilante che aveva notato alle casse automatiche un soggetto straniero che, improvvisamente iniziava ad inveire contro un altro cliente, colpendolo alle spalle con una bottiglia, senza tuttavia rompendola. Il vigilante a quel punto interveniva frapponendosi tra le parti, ma nel momento del contatto lo stesso accidentalmente cadeva a terra, mentre l'aggressore guadagnava la fuga. La vittima dell'aggressione invece riferiva loro di essere stato colpito da un soggetto alle spalle. Inoltre, gli operatori venivano a conoscenza, da un terzo soggetto, che mentre lo straniero fuggiva questo aveva tentato di fermare la sua fuga ma che, dopo essere stato spintonato, lo vedeva allontanarsi di corsa.

Acquisite le informazioni gli operatori si mettevano alla ricerca immediata dell'uomo in questione che, grazie anche alla collaborazione degli altri poliziotti impegnati nel controllo del territorio, lo intercettavano ed identificavano in zona Piano: si trattava di un 30 enne di origine somala.