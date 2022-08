L'estate sta finendo? No ma sole e pioggia si alterneranno. Ecco che tempo farà nelle Marche da domani a mercoledì

Ma l'estate è finita o possiamo sperare in una coda di bel tempo? Rassegnatevi: il tempo sarà imprevedibile e alternerà giornate di sole e caldo (con allerta gialla prevista per mercoledì: a Fabriano il termometro risalità a 34 gradi) ad altre di pioggia e vento. Questo lunedì nelle Marche cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi nelle zone collinari e montane dalla tarda mattinata. Nel pomeriggio rovesci o temporali sparsi sulla fascia collinare e montana, con fenomeni localmente di forte intensità. Temperature massime in diminuzione.

Previsioni per martedì 30 agosto 2022

Cielo sereno o poco nuvoloso con aumento delle nubi stratificate medio-alte nel pomeriggio e debole attività cumuliforme sui rilievi. In serata brevi rovesci o temporali sul settore basso-collinare e costiero settentrionale

Temperature minime stazionarie e massime di nuovo in aumento

Previsioni per mercoledì 31 agosto 2022

Cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso per nubi prevalentemente cumuliformi. Dalla tarda mattinata rovesci e temporali sparsi inizialmente sulle zone appenniniche, per spostarsi verso la costa nel corso del pomeriggio

Temperature minime stazionarie e massime in diminuzione. Venti nord-occidentali di brezza tesa o moderati lungo la costa Mare da poco mosso a mosso.