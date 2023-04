Il dottor Antonio Draisci nominato direttore del Dipartimento regionale di Salute delle Marche. Prorogati gli incarichi dei commissari Ast

ANCONA - La Giunta regionale delle Marche oggi pomeriggio ha conferito l’incarico di direttore del Dipartimento regionale di Salute al dottor Antonio Draisci attualmente commissario straordinario AST di Macerata. L’incarico ha durata di tre anni.

Le proroghe

Nel corso della seduta di giunta è stata deliberata anche la proroga degli incarichi dei commissari delle AST fino al 31 maggio in attesa dell’espletamento delle procedure previste per la nomina dei nuovi direttori. In seguito, è stato nominato Commissario straordinario dell’AST di Macerata ad interim il dottor Armando Marco Gozzini, mentre il dottor Roberto Grinta, attualmente commissario straordinario dell’AST di Fermo, è stato nominato ad interim anche commissario straordinario dell’AST 5 di Ascoli Piceno.