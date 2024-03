ANCONA Sulle ali di compagnie collegate con hub importanti, dal 1° aprile, in poche ore, è davvero possibile raggiungere dal Raffaello Sanzio il mondo e pure a prezzi interessanti. Pasquetta porta con sé il passaggio di testimone tra Aeroitalia e SkyAlps per i voli di continuità territoriale verso Milano, Roma e Napoli; con Ryanair è possibile raggiungere Londra (Stansted), Bruxelles (Charleroi), Cracovia, Catania e, dal 1° giugno, anche Dusseldorf. Con Wizz Air e Alba Wings, si vola a Tirana.

Le novità

Poi la novità di Volotea, che, oltre a Palermo, Catania, Olbia (dal 1° giugno) e Cagliari (dal 6 luglio) e il super volo per Parigi, dal 2 giugno, il mercoledì e la domenica, ha aggiunto la destinazione Atene. Si parte da Falconara alle 16,55 con un biglietto da 31 a 93 euro e si atterra alle 19,55 nello scalo di Eleftherios Venizelos, snodo di collegamento cruciale tra l’Asia e il Medio Oriente da dove decollano oltre 65 compagnie aeree. Aeroporto che consente di raggiungere le isole greche con charter (da 30 euro Santorini tra il 21 e il 27 aprile; da 46 euro Mykonos tra l’11 e il 17 aprile) o via aliscafi. La metropolitana collega l'aeroporto al porto del Pireo. Una rete potenziata dalla decisione di Lufthansa di raddoppiare i voli verso Monaco con la sua Air Dolomiti e di programmare una partenza mattutina che consente di usufruire di gran parte delle 200 destinazioni del Franz Josef Strauss.

Le rotte

Partendo alle 6,05, si arriva in Baviera alle 7,20 e prenotando con anticipo - il biglietto costa 239 euro ma a giugno scende a 143 - si possono raggiungere destinazioni interessanti. Negli States, il 15 aprile, con un volo che parte da Monaco alle 11 pagando 530 euro si raggiunge la capitale del jazz, Atlanta; o i locali a ritmo di blues, l’arte e l’architettura di Chicago, il 14, alle 11,25, al prezzo di 503 euro. O ancora, la movida e le spiagge di Miami, il 10, alle 11,40 (601 euro); lo Space Center di Houston, il 22, alle 11,40 (487 euro); lo skyline delle Rocky Mountains di Denver, il 29, alle 11,50, da 549 euro; la spumeggiante San Francisco, l’11, alle 11,55 con 526 euro; la metropoli delle metropoli New York, il 10, alle 12,40, al prezzo di 381 euro e rivivere la storia della rivoluzione americana nella città più antica degli Stati Uniti, Boston, il 15, con il volo delle 14,25 al costo di 476 euro. Ma non solo. Altre mete raggiungibili sul continente americano sono Toronto alle 11,40, Montreal alle 15,55 e Città del Messico alle 12,15. Per Taiwan e l’aeroporto di Taipei, un volo parte alle 11,30 e per Pechino alle 12,05. O ancora spingersi fino a Singapore (12,05), Bangkok (13,35), Seul (15,35), immergersi nella misteriosa India con voli diretti a Mumbai (11,40) e Delhi (12,15) e scoprire il paese del Sol Levante (12,45). Da notare, la competitività dei voli per Parigi e Bruxelles-Charleroi.

Paris mon amour

Orly è raggiungibile il giovedì e la domenica in due ore mentre il viaggio in treno verso la Ville Lumières impiega 12 ore e 32 minuti con due cambi (Milano Centrale e Basel) e tempi di attesa di un quarto d’ora e di un’ora. Come due ore sono necessarie per raggiungere l’aeroporto di Bruxelles-Charleroi a cui si aggiunge 1 ora e 20 per raggiungere la capitale del Belgio in bus o in treno allorché ci vogliono 16 h e 20 minuti con la rete ferroviaria e tre cambi (Milano, Basel e Frankfurt Main).