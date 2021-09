Coronavirus, soltano 16 nuovi positivi nelle Marche ed una provincia a zero. Terapie intensive ancora oltre il limite/ Il trend dei contagi

ANCONA - Calano i contagati dal Covid nelle Marche, ma come ogni lunedì il dato va parametrato sul basso numero di tamponi analizzati il giorno precedente. Oggi, lunedì 13 settembre, il Gores ne ha segnalati 16, il 2,9% dei 558 tamponi nuove daignosi analizzati. Scende ancora l'incidenza, che si attesta a 60,60 casi ogni 100mila abitanti. La provincia con più positivi è stata Ancona (8), seguita da Ascoli Piceno e Macerata (3) e Pesaro (1); a zero Fermo, un contagiato proviene da fuori provincia. A preoccupare è ancora il dato dei ricoverati in terpaia intensiva, giunto ieri a 24, superiore al 10% che è uno dei dei parametri per il passaggio in zona gialla.

IL TREND DEI CONTAGI

Ultimo aggiornamento: 14:35

