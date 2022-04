Covid, sono 2.180 i nuovi positivi di oggi nelle Marche. L'incidenza è in leggero calo, una provincia corre/ Il trend

ANCONA - Fase pandemica Covid al plateau: anche nelle Marche si assiste ormai da giorni ad una stabilizzazione dei contagiati giornalieri. I numeri assoluti restano alti, tali da non autorizzare una repentina caduta di ogni precauzione malgrado la fine dello stato d'emergenza, ma fino ad oggi il carico dei contagiati giornalieri non si è direttamente rivereberato sui ricoveri ospedalieri, che, per merito della copertura vaccinale, restano sotto controllo e lontani dai picchi di un anno fa.

Oggi, sabato 2 aprile, il Gores ha segnalato 2-180 nuovi positivi (ieri erano stati 2.386) con un tasso di positività del 40,5% (dal 41%) sui 6.734 tamponi diagnostici testati (5.819). L'incidenza oggi si attesta a 1.014,31 casi settimanali ogni 100mila abitanti (1.025,57).

La provincia di Ancona è sempre quella con maggior numero di contagiati: sono 686. Seguono Macerata, Ascoli Piceno, Pesaro Urbino e Fermo. Sono 86 i casi provenienti da fuori regione.

Per quanto riguarda le classi di età le più colpite sono quelle tra 25-44 anni (576 casi) e 45-59 (510).

IL TREND DEI CONTAGI

