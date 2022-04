Omicron, Antonella Viola: «Le mascherine vanno ancora tenute al chiuso, giusta la quarta dose solo ai fragili»

Antonella Viola su Omicron e contagi. «Sono contraria, al momento, alla rimozione delle mascherine nei luoghi chiusi, perché ad oggi è l'unica difesa che noi ancora possiamo utilizzare» contro Covid-19. Specie «visto che la quarta dose del vaccino al momento non sarà per tutti, come è giusto che sia, ma eventualmente sarà dedicata soltanto alle persone più fragili. Per tutti gli altri è importante proteggersi attraverso l'uso della mascherina». Lo ha sottolineato appunto l'immunologa dell'università di Padova e direttrice scientifica dell'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza, a RaiNews24.

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Omicron, il rischio di reinfezione è 10 volte maggiore della... LA PANDEMIA Covid, primo giorno fuori dallo stato d'emergenza: nelle Marche...

«Ovvio che tra un mese», allo scadere dell'obbligo fissato per il 30 aprile, «il Governo valuterà sulla base della circolazione del virus - ha aggiunto l'esperta - e magari, ci auguriamo tutti, sarà possibile rinunciare alla mascherina anche nei luoghi chiusi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA