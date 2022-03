Covid, 2.821 nuovi positivi nelle Marche, il virus corre ancora ma l'incidenza torna a frenare/ Il trend

ANCONA - Numeri della quarta ondata (o quinta?) Covid da tenere sotto osservazione anche nelle Marche, tornate da lunedì scorso in zona bianca. In linea con l'damento nazionale, infatti, nelle ultime settimane stanno crescendo i contagi sull'onda della nuova variante Omicron-2. I numeri, confrontati con quelli di 12 mesi fa, sono confortanti perlomeno sul fronte dei ricoveri ospedalieri, che restano controllo soprattutto per merito dell'ormai diffuso scudo vaccinale. Oggi, giovedì 24 marzo, il Gores ha segnalato 2.821 nuovi positivi (ieri erano stati 2.616), con un tasso di positività del 45,2% (dal 44,3%) sui 6.240 tamponi testati (5.907). Dopo parecchi giorni consecutivi di risalita, piccola frenata dell'incidenza, che oggi si attesta a 1.187,09 casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri era 1.191,62).

I positivi nelle province

Numeri molto simili a quelli degli ultimi giorni, è sempre Ancona la provincia più colpita della regione con 887 casi, seguita da Macerata (572), Pesaro Urbino (453), Ascoli Piceno (442) e Fermo (365); sono 102 i contagiati provenienti da fuori regione.

I contagi per classe di età

Anche oggi si conferma l'aumento di casi in fasce di età più avanzate che va avanti da qualche giorno: sotto osservazione i 60-69enni con 252 casi ed i 70-79enni con 254. A monopolizzare la metà dei contagi restano comunque le fasce d'età intermedie, quelle da sempre più colpite in questa quarta ondata: 809 casi per i 25-44enni e 672 per i 45-59enni.

IL TREND DEI CONTAGI

Ultimo aggiornamento: 10:37

