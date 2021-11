Covid Marche, oggi 99 nuovi positivi (ma con pochi tamponi). Incidenza sopra 100, 13 ricoveri in più (3 in intensiva) e un morto. Le province dove il virus corre /Il trend

ANCONA - Il Covid continua a circolare nelle Marche. Lo dicono i numeri, seppure oggi con un calo di nuovi positivi che corrisponde a quello dei tamponi la domenica. Ma vediamo cosa preoccupa, a cominciare dal boom di ricoverati (+13). I nuovi infettati oggi, 15 novembre 2021, sono 99 con 1060 tamponi processati nel percorso diagnostico-screening. La percentuale di positività è del 9,3%. E arriviamo al tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti che oggi schizza sopra a quota 100, esattamente a 100,97. Un indice in costante aumento nelle Marche e che in pochi giorni ha fatto registrare 10 punti in più.

Il virus nelle province delle Marche

Nelle Marche la provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Pesaro Urbino (46), seguita da Ancona (27), Macerata (17), Fermo (6) e Ascoli Piceno (2). Un contagio da fuori regione.

La divisione per fasce di età

Un decesso e boom di ricoverati

Impressionante e inquietante aumento giornaliero di ricoverati legati al Covid: oggi sono 93, 13 più di ieri. In aaumento quelli in terapia intensiva (23, +3 e già di nuovo vicini alla soglia zona gialla), in semi intensiva (23, +2) e nei reparti non intensivi (47, +8). Purtroppo, è stato egnalato anche un decesso: è morta una donna di 84 anni di Chiaravalle, già afflitt da altre malattie. Nelle Marche sono morte 3.123 persone da inizio pandemia.

