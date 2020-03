Coronavirus, trenta morti nelle Marche in un solo giorno. Salgono a 183 dall'inizio del contagio

ANCONA - Un'altra giornata tremenda sul fronte Coronavirus nelle Marche. Il Gores ha fornito i nuovi dati sui decessi dovuti al contagio: sono stati ben 30 nelle ultime 24 ore. Il totale dall'inizio del contagio sale a 183 morti.

Il Gores ha segnalato oggi 172 nuovi casi nelle Marche. Nella provincia di Pesaro e Urbino i casi positivi saliti a 1.186, +87 rispetto a ieri; balzo importante anche in provincia di Ancona, dove i contagiati sono 564 (+51). Incrementi, ma per fortuna meno singinficativi anche a Macerata con 82 positivi (+2), Fermo con 50 (+7) e Ascoli con 33 (+2). 33 (+2) i casi da fuori regione. Salgono a 54 (+9) i pazienti dimessi.

Sono cresciute fino a 883 le persone ricoverate, 41 in più rispetto a ieri, tra cui 141 (+3) in terapia intensiva. Ma sono i i numeri delle persone in isolamento a lievitare: sono 5.364 (+430). E tra loro, putroppo, sono tantissimi gli operatori sanitari: 1.285, ben 739 in più rispetto ai dati di venerdì.

