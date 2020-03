Coronavirus, quinto morto nelle Marche: è un uomo di 78 anni. In isolamento 1.230 persone

MARCHE - Quinto morto nelle Marche per il contagio da Coronavirus. Si tratta di un paziente di Marche Nord di 78 anni, cardiopatico. Si tratta della quarta vittima da coronavirus nella pronvincia di Pesaro e Urbino, la più colpita dai contagi. Per la regione, rispetto a ieri, si tratta di un blazo in avanti di 41 persone contagiate.

Sono numeri allarmanti quelli emessi del Gores (Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria) con i dati aggiornati alle 10 di oggi, sabato 7 marzo. In regione sono salite a 200 le persone contagiate, a fronte di 795 tamponi effettuati. La maggior parte in provincia di Pesaro (152), a seguire Ancona (38), Macerata (7) e Fermo (3). Sono 34 le persone infettate ricoverati nei reparti di terapia intesiva e 91 in altri reparti, 90 quelle in isolamento domicliare. In tutta la regione sono 1.230 le persone in isolamento: 774 a Pesaro, 291 ad Ancona, 84 a Fermo, 68 a Macerata e 13 ad Ascoli. Di questi ben 235 sono opertori sanitari, tra medici e infermieri (122 ad Ancona, 85 a Pesaro, 15 a Fermo e Macerata, uno ad Ascoli).

