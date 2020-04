Marchigiani bloccati a Disney World in Florida, domenica l'aereo: «Ma hanno concesso l'uso di una palazzina»

SANT'ELPIDIO A MARE - Ci sono anche una ragazza di Sant’Elpidio a Mare e altri giovani marchigiani nel folto gruppo di italiani, circa 200, che non riescono a rientrare dagli Usa dopo essere rimasti senza lavoro a Disney World, in Florida.

Il grande parco divertimenti di Orlando il 15 marzo ha interrotto temporaneamente l’attività per l’emergenza Coronavirus sospendendo 43mila lavoratori. Il gruppo di italiani dovrebbe partire domenica mattina da Orlando con un volo diretto per Roma (biglietto a 960 euro) organizzato insieme al ministero degli Esteri. C’era il rischio che dovessero liberare gli alloggi nel complesso di Disney World entro oggi, ma «la direzione del parco divertimenti - informava ieri da Sant’Elpidio a Mare Graziella Ippoliti, madre di una ragazza che è a Orlando da inizio febbraio - gli ha concesso di restare lì fino alla partenza, a patto che si radunino in un’unica palazzina».

