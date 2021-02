Coronavirus, nelle Marche 8 morti in un giorno, tra loro un 72enne senza altre malattie. Salgono i ricoverati/ La progressione del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono stati 8 i morti segnalati oggi, lunedì 1 febbraio, dal Gores nelle Marche. Si tratta di 5 uomini e 3 donne, tutti già affetti da altre malattie tranne un 72enne pesarese, la vittima più giovane delle ultime 24 ore insieme ad un coetaneo jesino.

Dall'Inizio dell'epidemia sono state 1.974 le vittime nelle Marche, 1.125 uomini e 861 donne con un'età media di 82 anni: il 96,1% dei deceduti era afflitto anche da altre malattie. La provincia di Pesaro e Urbino è quella con più decessi (809), seguita da Ancona (480), Macerata (338), Fermo (187) e Ascoli (155). Sono 17 le vittime provenienti da fuori regione.

LA PROGRESSIONE DEL CONTAGIO

SALGONO I RICOVERATI NELLE MARCHE

Tornano a salire i ricoverati nelle Marche per Covid-19, passati da 601 a 607 (+6). Rimangono invariati i dati della Terapia intensiva (72) e Semintensiva (151) mentre crescono i degenti nei reparti non intensivi (384, +6). Nelle ultime 24ore sono state dimesse 20 persone. Aumentano gli assistiti nei pronto soccorso (32, +9) e risultano in calo gli ospiti di strutture territoriali (222, -2). In diminuzione il numero di positivi in isolamento domiciliare (8.565, -92) e anche quello di persone in quarantena per contatto con contagiati (14.744, -97). In sensibile crescita i guariti (44.263, +263)

