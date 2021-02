Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 1 febbraio: i dati alle 17. Calano i contagi in Veneto e Puglia

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 1 febbraio del Ministero della Salute: dopo le 17 su Leggo.it i dati su contagi e morti a questa pagina. Mentre continuano le consultazioni dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte, i numeri di oggi - dopo il calo di contagi delle ultime settimane - saranno probabilmente segnati dal fisiologico calo di tamponi del weekend. Ieri i nuovi positivi erano stati 11.252 su 213.364 tamponi, con 237 decessi.

Dai singoli bollettini regionali arrivano i primi dati. In Veneto i nuovi positivi sono 510 con 39 morti, mentre in Toscana i casi sono 373 con 10 decessi. In Puglia si registrano invece 379 nuovi casi con 36 morti, nel Lazio 717 nuovi positivi e 38 decessi.

