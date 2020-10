Coronavirus, "solo" 22 nuovi positivi nelle Marche, ma i tamponi sono dimezzati/ La mappa del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, calano i nuovi positivi delle Marche, ma, come accade ogni lunedì crolla il numero dei tamponi analizzati, che domenica 4 sono stati circa la metà della media di quelli testati in questa fase. I nuovi positivi sono comunque 22 a fronte di 446 tamponi analizzati tra le nuove diagnosi.

Ultimo aggiornamento: 10:07

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 716 tamponi: 449 nel percorso nuove diagnosi e 267 nel percorso guariti. I positivi sono 22 nel percorso nuove diagnosi: 7 in provincia di Fermo, 6 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Ancona, 3 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Pesaro Urbino e 1 fuori regione. Questi casi comprendono 6 soggetti sintomatici, 3 contatti in ambito domestico, 2 contatti stretti di casi positivi, 3 rientri dall'estero (Albania, Romania, Pakistan), 1 caso riscontrato dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo, 2 casi registrati dallo screening nel percorso sanitario, 2 casi rilevati dallo screening effettuato in ambito comunitario/assistenziale, 1 caso registrato in ambiente di vita/divertimento e 2 casi in fase di verifica.