«Ma in bicicletta devo mettere la mascherina?» Centralino dei vigili rovente per la nuova ordinanza

PESARO - Centralino della polizia locale di Pesaro bollente, ieri mattina, per richieste di chiarimenti sull’ordinanza regionale che estende l’obbligo delle mascherine h24 all’aperto nelle zone e nei punti a rischio assembramenti.

A conti fatti un’estensione della precedente ordinanza già in vigore che copriva però la fascia serale a partire dalle 18.



In tanti però hanno avuto necessità di ottenere delucidazioni e per diverso tempo i telefoni del comando di via Del Monaco sono stati presi d’assalto dagli utenti(«ma se passeggio per strada da solo devo metterla? E se vado in bicicletta?»). Sempre ieri mattina alcuni volontari della protezione civile nella zona di piazza del Popolo, dove era in corso di svolgimento la tradizionale Festa dei Fiori, (già con tutte le precauzioni previste, mascherine obbligatorie comprese all’interno dell’area come da cartello all’ingresso), invitavano i passanti a indossare la mascherina in presenza di più persone. Si ricorda che la sanzione per i trasgressori è di 400 euro.

